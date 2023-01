Casarile, 16enne scomparsa: il suo telefonino continua ad essere spento

Da lunedì scorso 9 gennaio non si hanno più notizie di Miriam Haida, 16 anni, residente con la famiglia a Casarile (Milano) e studentessa all’istituto professionale (sezione alberghiera) Cossa di Pavia. La ragazza è alta un metro e 45 centimetri, ha capelli lunghi e neri; al momento della scomparsa indossava una giacca viola e pantaloni tipo jeans. Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni su una sua possibile presenza alle stazioni di Pavia e Lodi e alla fermata della metropolitana di Famagosta a Milano, ma sino ad ora senza nessun riscontro. Il suo telefonino continua ad essere spento.

L’appello del sindaco

I familiari, che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, continuano a cercarla sperando che al più presto Miriam si faccia viva. Silvana Cantoro, sindaco di Casarile (Pavia), ha lanciato a sua volta un appello invitando chiunque possa fornire notizie utili a contattare la famiglia della ragazza o la stazione dei carabinieri di Binasco (Milano).

L’altra ragazza scomparsa

Si tratta del secondo episodio di scomparsa di una ragazza denunciata in poche ore in Lombardia, anche se al momento non ci sono elementi per collegare le due vicende. L’altro caso di scomparsa è stato registrato a Gazzaniga, dove risulta dispersa una ragazza di 17 anni che vive con la famiglia nella frazione Orezzo.

