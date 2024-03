Le mense scolastiche di Milano sono diventate il centro di una controversia dopo una serie di eventi che hanno scatenato preoccupazione tra genitori e cittadini. Tutto è iniziato con il ritiro del pane da parte di Milano Ristorazione, l’azienda responsabile del servizio mensa, a seguito del ritrovamento di frammenti di plastica all’interno delle michette. Questo fatto ha destato preoccupazione sulle pratiche di sicurezza alimentare all’interno delle mense. La situazione si è ulteriormente complicata quando è emerso un altro incidente: un’insegnante della scuola elementare Clementina Perone, situata nell’istituto comprensivo di via Palmieri, ha trovato un insetto nel piatto di zuppa che stava consumando con gli alunni. La notizia ha scatenato l’indignazione dei genitori, che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza alimentare dei loro figli.

I genitori, venuti a conoscenza dell’episodio durante un incontro con gli insegnanti, hanno denunciato la situazione e hanno sollevato dubbi sulla qualità e la sicurezza dei pasti serviti nelle mense scolastiche. Si chiedono se Milano Ristorazione, l’azienda che gestisce le mense, continuerà a fornire pasti ai loro figli considerando i rischi per la salute e la mancanza di trasparenza riguardo ai tre casi segnalati. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha risposto alle critiche scusandosi con le famiglie e i cittadini. Ha dichiarato che la situazione non è accettabile per una città come Milano e ha assicurato che si stanno facendo tutti gli sforzi necessari per migliorare la situazione e garantire un servizio mensa di qualità.

Insetti come fonte proteica, cosa dice la legge

La questione solleva anche interrogativi sulle pratiche alimentari sostenibili. Milano Ristorazione ha confermato l’utilizzo di insetti come fonte proteica nei pasti serviti nelle mense. Sebbene ciò possa essere una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale, la mancanza di comunicazione chiara e tempestiva ha generato critiche e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la trasparenza del processo decisionale. È importante considerare che l’Unione Europea ha recentemente approvato l’utilizzo di insetti come alternativa a basso impatto ambientale nella produzione alimentare. Tuttavia, è fondamentale garantire che le famiglie siano informate in modo adeguato sull’uso di tali ingredienti e che vengano adottate misure rigorose per garantire la sicurezza alimentare all’interno delle mense scolastiche.