Una 32enne, Ambra Utzeri, madre di tre bambini piccoli, che era al volante di una Fiat Punto, è morto nello scontro con un furgone Renault Traffic condotto da un trentottenne, Alessio Massessi, anch’egli morto sul colpo. Tutto è avvenuto oggi, lunedì 29 novembre, lungo la provinciale 17 tra Castiadas e Villasimius nella località di Genn’e Spina, nel Sud Sardegna.

Le prime notizie sull’incidente

Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie e ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente. Quel che si sa è che in quel momento nella zona stava piovendo. L’impatto, questo è certo, è stato violentissimo. Una terza auto, una Peugeot 206 per evitare l’incidente è finita fuori strada. Per fortuna è rimasto comunque illeso il conducente di questa terza auto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata del 118 Sarrabus, l’elisoccorso, i vigili del fuoco di San Vito, i carabinieri della stazione di Castiadas, del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. Indagini sulla dinamica dell’incidente.

Purtroppo nonostante l’arrivo tempestivo dei medici, per la giovane donna e il 38enne non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.