Due giovani soldatesse americane in servizio nella base di Sigonella, sono morte in un incidente questa mattina, 15 settembre. La loro auto si è schiantata contro un palo di sostegno di un passaggio a livello. Si chiamvano Darika S., 30 anni, che era alla guida dell’Alfa 147 e Raquel J, 18.

Schianto contro il passaggio a livello: muoiono due soldatesse a Catania

L’incidente è avvenuto intorno alle 5:40 nei pressi del carcere di Bicocca, periferia sud di Catania, a poca distanza sia dall’aeroporto civile di Fontanarossa. A dare l’allarme è stato un automobilista che ha chiamato il 112. Sul posto, oltre le ambulanze, sono arrivati carabinieri e polizia locale di Catania ma per le due giovani militari non c’era più nulla da fare. Le vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, per l’urto violentissimo con un pilone in cemento armato a sostegno della sbarra di stop del passaggio a livello. Lo schianto sarebbe avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, per l’alta velocità.

Incidente al vaglio degli investigatori

Le salme delle due soldatesse sono state già trasferite all’interno della base di Sigonella. Il capitano di vascello Pickard ha anche precisato “che le cause dell’incidente sono al vaglio degli investigatori e che ogni informazione a riguardo deve essere richiesta direttamente al Comando della Nas Sigonella”.