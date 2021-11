Cerreto Guidi (Firenze), 51enne si ribalta col trattore e muore: ipotesi malore

Si ribalta col trattore e muore. Incidente mortale sul lavoro alle 12 di oggi, lunedì 15 novembre, a Cerreto Guidi (siamo in provincia di Firenze), in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore. La vittima è un operaio di 51 anni: l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha perso la vita ribaltandosi con lo schiacciasassi che stava guidando, finendo in un fossato. Sul posto ispettori della Asl Toscana Centro e i carabinieri territoriali e del nucleo ispettorato del lavoro di Firenze.

Si ribalta col trattore e muore. La prima ricostruzione dell’incidente avvenuto in provincia di Firenze

Tra le ipotesi, ci sarebbe anche quella che il 51enne abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore, finendo poi il mezzo speciale da lavoro nell’acqua del fossato. Ma per ora si tratta soltanto di una prima ricostruzione. Il corpo del 51enne in queste ore è stato recuperato dai vigili del fuoco. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’autopsia

Secondo quanto appreso, la procura disporrà nelle prossime ore l’autopsia sul cadavere dell’operaio. Sul posto, in via Porto delle Macine, a Cerreto Guidi (Firenze), sono in corso gli accertamenti degli ispettori della Asl Toscana Centro.