Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Caldo al sud e al Nord arriverà anche… la neve rossa

Caldo al Sud e neve rossa al Nord. Queste le previsioni, in sintesi, per i prossimi giorni. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, spiega che “nelle prossime ore saliremo a 4 gradi oltre la media del periodo, sabato a 8 gradi ed infine per la Santa Pasqua ad un incredibile +12”. Al settentrione, precisa Sanò, lo Scirocco colorerà i nostri cieli di giallo, ocra o arancio trasportando in quota tanta sabbia del Deserto. I fiocchi, insieme al limo sahariano, conferiranno al nuovo manto nevoso una colorazione tra il rosa ed il rosso, il cosiddetto fenomeno della ‘Neve Rossa’”.

In particolare le previsioni indicano, nelle prossime ore, bel tempo al Centro-Sud, qualche addensamento in più al nord con fenomeni possibili sul nord-ovest, nevosi oltre i 1500 metri. Sabato il tempo peggiorerà ulteriormente sin dal mattino tra Piemonte, Valle d’Aosta ed Alta Lombardia per una perturbazione dalla Spagna: sono attese nevicate intense con oltre mezzo metro di neve fresca su queste regioni. Il maltempo in giornata interesserà anche la Liguria e, in serata, l’Alta Toscana. Domenica 31 marzo, Pasqua e primo giorno con l’ora legale, vedrà il passaggio di frequenti rovesci da ovest verso est sulle regioni settentrionali; in parte, verranno coinvolte da una maggiore instabilità anche le regioni centrali tra Alta Toscana e nord Marche, mentre al sud avremo condizioni estive con oltre 30°C e un tempo asciutto. Lunedì dell’Angelo, al momento, sembra infine decisamente instabile, ancora una volta, al nord; anche al centro, tra Toscana, Lazio e Sardegna non mancheranno acquazzoni mentre sulle Alpi è prevista tantissima neve come se fossimo a Natale.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 30. Al nord: peggiora con rovesci specie al nord-ovest; tanta neve sulle Alpi occidentali. Al centro: soleggiato, peggiora in serata sull’Alta Toscana. Al sud: bel tempo e più caldo. Domenica 31. Al nord: rovesci da ovest verso est, neve sulle Alpi. Al centro: piogge sull’ Alta Toscana, variabile altrove. Al sud: bel tempo e caldo estivo. Pasquetta con temporali dal nord verso Toscana, Lazio e Umbria, oltre 30°C al Sud. Tempo in miglioramento ovunque da martedì 2 aprile.