Che tempo farà nei prossimi giorni? Al Centro e al Sud torna l’afa, nuove piogge al Nord nel weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? Una tregua dal maltempo è prevista venerdì, poi arriveranno nuove piogge al Nord che dureranno almeno fino al 3 luglio. Con il ritorno di temperature più alte è atteso un balzo termico al Centro, mentre al Sud prosegue un tempo decisamente estivo. Secondo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it, a partire da venerdì è previsto il ritorno del caldo africano quasi ovunque con temperature che arriveranno a 10-12°C oltre la media al Centro-Sud. Al Centro intanto, a partire da ieri, martedì 25 giugno e fino a sabato, sono previsti aumenti fino a 16 gradi.

Spiega però Tedici che “questi sbalzi termici e il maltempo degli ultimi giorni confermano un periodo eccezionale per alcune regioni del Nord con l’estate che non vuole arrivare, un po’ come successe nel 2004 e nel 2005: per il settentrione, tra l’altro, si prevedono altre piogge almeno fino al 3 luglio, salvo una breve tregua tra giovedì e venerdì”. E’ un quadro meteorologico complesso, “legato all’assenza dell’anticiclone delle Azzorre, l’alta pressione che porta condizioni estive stabili, non troppo calde e soprattutto durature”, rileva il meteorologo.

Il tempo nei prossimi giorni, il ritorno del caldo al Centro Sud e della pioggia al Nord

Per giovedì e venerdì è previsto bel tempo, seguito dal ritorno del caldo, “con picchi di 38-39°C sulle Isole Maggiori, 34°C anche a Roma e 33°C a Forlì”. Per il fine settimana si annuncia un’Italia nuovamente divisa tra forti piogge a Nord e caldo a Sud. Sabato si prevedono piogge intense in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e in serata sul Triveneto; non si prevedono invece piogge significative sull’Emilia Romagna. Sul resto della penisola sole e caldo con temperature fino a “38°C in Sicilia, 37°C anche a Benevento, Caserta e Terni, 36°C diffusi in Puglia e con 35°C previsti a Bolzano, Frosinone, Napoli e Roma”. Per domenica la temperatura potrebbe raggiungere 40 gradi a Bari, Siracusa e Taranto, attesi 39 gradi a Catania, Foggia e Lecce e in numerose località della Sardegna.

Il meteo nel dettaglio