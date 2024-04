Che tempo farà nei prossimi giorni? Arriva il caldo, qualche nube (e pioggia) ancora al Centro-Nord

Che tempo farà nei prossimi giorni? iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, sabato 27 aprile. L‘anticiclone africano inizia ad avanzare sull’Italia. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento al Sud, da un cielo poco o parzialmente nuvoloso al Centro (qualche veloce pioggia sulla Toscana) e un tempo più compromesso da nubi e precipitazioni al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali e sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in diminuzione al Nordovest.

Domani (domenica 28 aprile) l’anticiclone africano interessa buona parte d’Italia. La giornata sarà contraddistinta da un cielo parzialmente nuvoloso al Centro-Nord e ampiamente soleggiato al Sud. Da segnalare ancora le precipitazioni, anche abbondanti al mattino, sulle Alpi occidentali, in particolar modo sulla provincia di Cusio-Verbano-Ossola. Temperature in aumento ove soleggiato, basse in Piemonte e Val d’Aosta.