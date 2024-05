Una tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte a Bosco di Sona, nella provincia di Verona, quando l’auto su cui viaggiava una coppia si è schiantata contro un albero lungo la Strada regionale 11. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente, che hanno portato il veicolo a sbandare e a impattare violentemente contro un platano. Dopo l’impatto, la vettura è andata in fiamme, creando una situazione di estrema pericolosità per i due occupanti. Fortunatamente, altri automobilisti di passaggio sono intervenuti prontamente per estrarre la coppia dall’auto in fiamme, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare quelle delle vittime. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente da Verona e da Villafranca, con due autopompe e 10 operatori, per spegnere l’incendio che aveva completamente avvolto il veicolo. Insieme ai soccorritori sanitari, hanno cercato di prestare soccorso ai due feriti, ma purtroppo per la donna, non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente e per determinare eventuali responsabilità.