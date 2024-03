Che tempo farà nei prossimi giorni? Instabile ovunque con qualche pioggia nel weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? In sintesi: tempo più o meno instabile ovunque con qualche pioggia nel weekend. Lo spiega Andrea Garbinato de iLMeteo.it: “Già da oggi pomeriggio assisteremo ad un parziale peggioramento sul Triveneto con qualche rovescio. Venerdì questi locali acquazzoni scivoleranno velocemente dalle regioni centrali verso il Sud dove si fermeranno per parte della giornata”. Ma è soprattutto dal weekend delle Palme che il tempo diventerà capriccioso con temporali anche forti sabato al nord e piogge verso le regioni centrali adriatiche domenica. Da lunedì pomeriggio, poi, arriverà un nuovo ciclone che porterà un ulteriore peggioramento. Un incubo.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 22. Al nord: bel tempo salvo locali nebbie in Val Padana. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso con qualche piovasco veloce al primo mattino. Al sud: rovesci sparsi. Sabato 23. Al nord: temporali forti in arrivo, più probabili su Lombardia e Triveneto, piogge in Liguria. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: domenica instabile sulle Adriatiche con temporali veloci; inizio della Settimana Santa con un nuovo ciclone e con possibile maltempo diffuso fino a giovedì 28 marzo.