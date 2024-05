Durante i prossimi giorni, l’Italia sperimenterà un netto divario del condizioni meteo, con un clima drasticamente diverso tra le due parti del Paese: da un lato, temporali potenzialmente violenti con rischio di grandine, dall’altro, invece, una notevole impennata delle temperature grazie a una prima irruzione di aria africana che farà schizzare i termometri ben oltre i 30°C. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, meteorologo de Ilmeteo.it, una profonda depressione, spinta dalle correnti atlantiche, transiterà rapidamente sull’Europa centro-settentrionale nei prossimi giorni, per poi immergersi nel bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano. Questo scenario, tipico di certe configurazioni atmosferiche, favorirà la formazione di un ciclone, causando precipitazioni e temporali al Nord Italia, soprattutto da domani fino a giovedì. È possibile che, a causa dell’ingresso repentino di aria fredda in quota, si verifichino fenomeni estremi localizzati, come trombe d’aria e grandinate, a causa dei forti contrasti atmosferici che si verificheranno sul nostro territorio.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mentre al Nord si prevedono quindi piogge e temporali su diverse regioni del Centro-Nord Italia, con maggiore probabilità al Nord-Ovest entro sera, al Sud si assisterà a temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Si prevedono punte massime che potrebbero raggiungere e sfiorare i 40°C nelle zone interne della Sicilia. La rotazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario determinerà contemporaneamente l’ascesa di una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale, proveniente direttamente dal deserto del Sahara. Questa massa d’aria si espanderà sulle regioni centro-meridionali dell’Italia all’interno dell’anticiclone africano, portando temperature ben sopra la media stagionale. Si prevedono punte massime che potrebbero raggiungere i 35°C in Calabria e Puglia e addirittura sfiorare i 38/40°C nelle zone interne della Sicilia. In conclusione, l’Italia si troverà verosimilmente divisa in due dal punto di vista meteorologico: il Nord dovrà affrontare un’ulteriore ondata di maltempo, mentre il Sud vivrà giornate estive piene, caratterizzate da temperature elevate e clima secco.