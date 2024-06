Che tempo farà nei prossimi giorni? Ci attende un vero e proprio boom di caldo sull’Italia con molte città italiane destinate a diventare roventi. Il ciclone che ha influenzato negativamente molte regioni nei giorni scorsi si sta definitivamente allontanando e al suo posto sta nuovamente avanzando l’anticiclone africano.

Arriverà una masse d’aria calda di origine subtropicale verso l’Italia. Questo movimento favorirà lo sviluppo e l’espansione di un’area di alta pressione proveniente dal Nord Africa. Già da Giovedì 27 Giugno gli effetti saranno evidenti: il cielo si presenterà prevalentemente sereno su gran parte del Centro-Nord, con un notevole aumento dei valori termici rispetto ai giorni precedenti. Questo miglioramento segnerà dunque l’inizio di una fase meteorologica completamente nuova.

Il periodo da Venerdì 28 Giugno fino al weekend vedrà l’anticiclone africano estendere la sua influenza su tutta l’Italia e provocare un’ondata di calore particolarmente significativa. L’aumento termico sarà intenso al Sud e sulle Isole Maggiori.

Più di 40°C su Sud, Isole Maggiori, Catania, Siracusa e Bari

In queste zone, le temperature massime potrebbero facilmente raggiungere o superare i 40°C arrivando anche a 42°C. Le città coinvolte sono Catania, Siracusa e Bari, con punte estreme attese soprattutto nelle aree interne della Sicilia, dove non si escludono picchi ancora più elevati.

Dove si toccheranno i 35-36°C

Le regioni centrali non saranno risparmiate da questo rialzo termico: qui le temperature massime potrebbero toccare i 35-36°C, provocando condizioni di caldo intenso anche in città come Roma e Firenze. Al Nord saranno la Pianura Padana e i fondivalle alpini il fulcro del calore, con temperature prossime ai 34°C nel bolognese, ferrarese e ai 35°C nell’area di Bolzano.

Un elemento di variabilità si presenterà Sabato 29 Giugno al Nordovest: un rapido fronte temporalesco, in movimento dal Nord-Ovest verso il settore alpino del Nord-Est, provocherà una timida diminuzione delle temperature su queste zone. Sarà questo il preludio a quanto avverrà poi nei giorni successivi.

Settimana prossima Italia divisa in due: instabilità al Nord

L’inizio della prossima settimana vedrà infatti una divisione climatica dell’Italia. Le regioni settentrionali saranno caratterizzate da una spiccata instabilità atmosferica, con precipitazioni sparse e temperature meno calde rispetto al resto del Paese. Al contrario, le regioni del Centro e quelle meridionali rimarranno sotto l’influenza dell’anticiclone africano, godendo di un tempo stabile, ma dovendo far fronte ancora a un caldo piuttosto intenso. Da Martedì 2 Luglio alcuni temporali e un calo termico interesseranno anche il Centro-Sud, decretando un temporaneo stop al grande caldo africano.