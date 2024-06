Che tempo farà nei prossimi giorni? Tra sole e qualche pioggia, poi torna il gran caldo

Che tempo farà nei prossimi giorni? L’Italia continua ad essere divisa in due, con un Sud avvolto dal caldo con punte massime che raggiungono i 36/37°C e un Nord con temperature in linea col periodo, ossia caldo moderato, mitigato da una costante instabilità atmosferica. Si tratta però delle ultime ore di questa intensa ondata di calore, poiché ci attendiamo un’imminente e generale flessione delle temperature che avverrà nelle giornate di Giovedì 13 e Venerdì 14.

Ma vediamo tutto nel dettaglio. Nei prossimi giorni, le previsioni indicano un quadro climatico stabile fino a tutta la giornata di Mercoledì 12 Giugno, quando le temperature continueranno a rimanere prossime ai 27/29°C al Nordest (in calo al Nordovest) e su gran parte del Centro, mentre al Sud il caldo sarà decisamente più intenso, con picchi che toccheranno ancora valori prossimi ai 37°C, come ad esempio nelle zone interne della Sicilia. Ciò non vuol dire che sarà bel tempo dappertutto, dato che già da Mercoledì 12 sono previste nubi su diverse regioni sia al Nord sia al Sud e qualche pioggia al Nord.

Tra le giornate di Giovedì 13 e Venerdì 14 Giugno, i termometri perderanno però qualche grado al Centro e su parte del Nord dove il meteo continuerà a fare parecchi capricci, specie al Nordest. Venerdì 14, invece, mentre le temperature massime torneranno a salire sulle regioni settentrionali, caleranno in maniera evidente al Sud. Si tratterà però solamente di una breve tregua dal gran caldo, poiché proprio a cavallo del prossimo weekend, l’anticiclone africano tornerà ad alzare il suo baricentro verso nord, con l’intento di riabbracciare tutto il nostro Paese, garantendo un generale ritorno alla calda stabilità su tutto il territorio nazionale.

Il meteo di mercoledì 12 Giugno

Nel dettaglio, nella giornata di domani ci sarà un nuovo impulso temporalesco al Nord. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo al Centro-Sud salvo una locale instabilità sulle Marche e un cielo molto nuvoloso in Sicilia. Al Nord il tempo sarà molto instabile con frequenti occasioni per precipitazioni irregolari, spesso temporalesche e con grandinate. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.