Che tempo farà nei prossimi giorni? Un weekend tra nubifragi e caldo con 35 gradi

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci dicono che si prepara un fine settimana con un’Italia divisa fra il caldo, con temperature in alcuni casi superiori a 35 gradi, e temporali soprattutto al Nord. Lo indica in una nota Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Per sabato si prevedono picchi fino a 38 gradi a Oristano, 36 a Taranto, 35 a Foggia, Siracusa e Matera, 34 a Terni. Temperatura in aumento anche a Nord e potrebbe raggiungere 33 gradi nelle zone interne della Romagna.

Domenica si prevede ancora caldo a Sud e in parte del Centro, dovuto all’anticiclone africano, mentre sono attese piogge “al settentrione e verso la Toscana, con un aumento delle nubi che contribuirà a far scendere le massime su queste zone”, si legge nella nota. Dove il tempo resterà soleggiato sono invece attesi picchi di 37 gradi a Siracusa e di 35-36 gradi su tutta la Puglia. “Alcune microzone – rileva Sanò – potranno essere ancora più calde grazie a venti di caduta secchi o altri fenomeni locali: a Cefalù, ad esempio, si prevedono 39 gradi all’ombra”.

Si prevede che a Sud il caldo proseguirà fino a mercoledì e “nei primi tre giorni della nuova settimana sono previsti valori eccezionali, fino a 42 gradi in Sicilia. Dal pomeriggio di domenica 9 giugno sono previsti i primi nubifragi sulle Alpi occidentali e poi verso la Pianura Padana piemontese e lombarda.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sabato 8: al Nord temporali su Alpi e Prealpi e alte pianure, sole altrove; al Centro soleggiato e molto caldo; al Sud soleggiato e molto caldo. Domenica 9: al Nord maltempo in arrivo e calo termico; al Centro piogge verso la Toscana, caldo altrove; al Sud sole e molto caldo.