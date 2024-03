Che tempo farà nei prossimi giorni? Weekend a due facce tra pioggia e sole

Che tempo farà nei prossimi giorni? Risposta doppia: sabato, dicono gli esperti, piogge veloci. Domenica invece bel tempo più o meno ovunque. Nel dettaglio, spiegano gli esperti de ilmeteo.it, è previsto il solleone nelle prossime ore con tempo stabile e mite da Nord a Sud. Un 14 marzo decisamente bello anche se al mattino ci sarà la nebbia, localmente fitta, a limitare la visibilità sulla Pianura Padana. Il 15 si segnerà invece un temporaneo indebolimento dell’anticiclone nordafricano: venerdì è infatti previsto un blando aumento della nuvolosità su Liguria, val Padana e coste tirreniche. Al più avremo pioviggine intorno al Golfo Ligure, mentre un piccolo cambiamento avverrà sabato. Sabato 16 regnerà l’instabilità: sono attesi piovaschi veloci al mattino sul Nord-Est e sulle regioni centrali, in seguito verso il settore meridionale peninsulare, specie verso sera. Si tratterà comunque di rapidi momenti di instabilità, mentre sulla Sardegna il vento diventerà teso di Maestrale e spingerà via il temporaneo maltempo.

Domenica bel tempo: il sole sarà prevalente al Centro-Nord, qualche addensamento resterà confinato all’estremo Sud con piovaschi specie tra Calabria e Sicilia. Questo anticipo di Primavera continuerà anche nella nuova settimana salvo una possibile antipatica mancanza di rispetto per i Papà: martedì 19 marzo infatti è previsto il ritorno di temporali in spostamento dalla Toscana alla Puglia. Fulminazioni e scrosci veloci potrebbero guastare la festa del Papà, ovviamente se la proiezione meteo a 4-5 giorni verrà confermata.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 15. Al nord: nuvole in aumento, pioviggine in Liguria. Al centro: cielo via via più nuvoloso, piovaschi specie in serata in Toscana. Al sud: bel tempo. Sabato 16. Al nord: qualche pioggia sul Triveneto. Al centro: piovaschi intermittenti. Al sud: verso sera piogge sugli Appennini. Tendenza: atmosfera piuttosto stabile da domenica a lunedì, qualche temporale per la Festa del Papà.