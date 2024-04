Che tempo farà nei prossimi giorni? Weekend dal sapore invernale tra freddo e pioggia

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci dicono di temperature sotto la media del periodo fino alla fine del mese, tanto che freddo e neve caratterizzeranno questo weekend dal sapore invernale. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma il calo delle temperature a causa dell’afflusso di aria polare dalla Scandinavia con il perdurare dell’ondata di maltempo che ha investito l’Italia. La prima irruzione di aria più fredda ed instabile lascerà lo Stivale nel corso delle prossime ore provocando ancora temporali al Sud. “Avremo – afferma – qualche nevicata residua fino a 1100 metri su Abruzzo e Molise, poi il tempo al centro migliorerà quasi ovunque, mentre al nord continuerà a splendere il sole”.

Il weekend vedrà l’arrivo di un secondo impulso freddo dal Nord Europa che riaccenderà i temporali soprattutto sulle regioni centrali. Previste altre nevicate sugli Appennini e piogge anche sul sud peninsulare e l’Emilia Romagna. Domenica mattina il maltempo colpirà ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi. Il freddo anomalo favorirà altre nevicate diffuse sull’Appennino centrale fino a circa 1200 metri e abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sabato 20. Al nord: soleggiato, nubi al Nord-Est con locali rovesci. Al centro: molto instabile. Al sud: inizialmente buono poi peggiora su Campania e Puglia. Domenica 21. Al nord: soleggiato, nubi al Nord-Est con locali rovesci poi peggiora verso il Nord-Ovest con neve in alta collina. Al centro: ultimi temporali su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: soleggiato. Tendenza: tempo perturbato e freddo per il periodo; neve in collina al Nord-Ovest lunedì 22 aprile. Ancora rovesci sparsi almeno fino al 25 aprile.