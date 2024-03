Che tempo farà a Pasqua? Le previsioni meteo per il weekend del 30 e 31 marzo delineano un quadro contrastante dell’Italia, con un netto divario tra il Nord e il Centro-Sud. Un’Italia spaccata in due con un divario anche termico che potrà vedere scarti di temperatura tra il Nord e il Sud anche nell’ordine del 10/15°C.

Le previsioni meteo per Pasqua

Al Nord, le festività saranno caratterizzate da un clima instabile e piovoso. Sabato Santo, si prevedono molte nubi con piogge sparse su Alpi, Prealpi e Nordovest, con rovesci localmente moderati. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno soprattutto sul Triveneto, con il rischio di nubifragi su Liguria, Piemonte e alta Lombardia. Domenica di Pasqua, le piogge e i rovesci saranno ancora presenti, con fenomeni in ulteriore intensificazione ed estensione, specialmente sul Triveneto. In serata, permangono condizioni perturbate sul Nordovest, con rischio di nubifragi su alcune zone. Lunedì di Pasquetta, la situazione rimarrà instabile, con diffusa instabilità su alcune zone, come la Liguria, le Alpi e le Prealpi, mentre sul resto dei settori saranno presenti maggiori schiarite.

Al Centro e al Sud, invece, le condizioni saranno più stabili e soleggiate. Sabato, si prevede tempo soleggiato o velato con pochi addensamenti irregolari. Domenica, al Centro ci saranno condizioni di bel tempo con qualche piovasco isolato sull’alta Toscana, mentre al Sud il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche velatura. Lunedì, si prevede un rapido passaggio di piovaschi e isolati temporali al Centro, con ampie schiarite già dal pomeriggio. Al Sud, i disturbi saranno localizzati su alcune zone, come Sardegna, Campania, Molise e Puglia garganica, ma con scarsa probabilità di fenomeni.

Complessivamente, il Nord vivrà un weekend caratterizzato da instabilità e piogge, mentre al Centro e al Sud il clima sarà più stabile e soleggiato, con temperature in aumento. La netta divisione meteorologica dell’Italia durante le festività pasquali sarà un elemento distintivo di questo fine settimana.