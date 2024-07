Che tempo farà: weekend con sole e bel tempo, ma da lunedì torna il caldo torrido

Blitz dice

Guido Bertolaso, in pieno stile Vannacci-Lollobrigida, tira fuori dal cilindro la “razza italica”. “L’inverno demografico- ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia durante un convegno sull’alimentazione del bambino che si è tenuto a Palazzo Lombardia – è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono […]