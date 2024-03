L’anticiclone africano regna sovrano sull’Italia, promettendo un weekend primaverile all’insegna del sole, con qualche sporadica pioggia e temperature miti. Secondo le previsioni del meteorologo Antonio Sanò, fondatore del portale www.iLMeteo.it, l’alta pressione prevarrà su gran parte della Penisola durante questo venerdì di metà marzo. Tuttavia, un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà leggere piogge tra Liguria e Toscana, con possibili addensamenti nuvolosi anche al Nord e in Sardegna. Per il resto del Paese, il meteo si manterrà piacevolmente primaverile.

Sabato 16 marzo, il passaggio di un fronte perturbato sui Balcani causerà un aumento dell’instabilità soprattutto lungo il versante adriatico e in alcune zone del Sud. Durante la giornata, non è esclusa la possibilità di brevi rovesci di pioggia, più probabili nelle aree adiacenti alla dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia. Domenica 17 si preannuncia soleggiata in tutta Italia, mentre la nuova settimana vedrà un’ulteriore prevalenza dell’alta pressione e cielo sereno. Solo in occasione della Festa del Papà (19 marzo) potrebbero verificarsi qualche locale e rapido rovescio, ma per il resto dell’orizzonte temporale l’atmosfera si manterrà generalmente stabile.

Le previsioni meteo per il weekend