Chiara Ferragni e la figlia Vittoria ricoverata in ospedale per il Virus Sinciziale. Come sta oggi la piccolina? Mamma influencer, come ormai ci ha abituato, ci informa su quello che sta accadendo. Ecco cosa scrive oggi: “Vitto sta molto meglio, ma i suoi livelli di ossigeno non sono ancora regolari al 100%”.

Chiara Ferragni, il bollettino medico sulla figlia Vittoria

Chiara Ferragni scrive quanto le hanno detto i medici con lo scopo di aggiornare i follower sulle condizioni di salute della sua secondogenita. La piccola Vittoria è stata colpita dal Virus Interstiziale ( o Sinciziale ndr) che nei neonati può provocare seri problemi. Da domenica è ricoverata e in continuo miglioramento. Servono però ancora “good vibes”, ossia vibrazioni positive, affinché possa tornare a casa.

Chiara, pur aggiornando continuamente la sua pagina Instrgram con foto evidentemente scattate qualche tempo fa, è in ospedale da qualche giorno insieme alla bambina.

Vittoria non ha ancora livelli di ossigeno ottimali

I livelli di ossigeno di Vittoria non sono ancora ottimali. Tutto fa però pensare che presto mamma e figlia potranno tornare a casa. Fedez aveva lanciato l’allarme circa il virus che sta colpendo molti neonati e che sta provocando non pochi problemi agli ospedali italiani.

Il rapper aveva raccomandato i genitori alla cautela. La malattia inizia infatti come un banale raffreddore provocando successivamente bronchioliti e polmoniti molto insidiose per i bambini piccoli.