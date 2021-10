Fedez, la figlia Vittoria in ospedale: “Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione”, cos’è il virus Rsv

Dall’ospedale di Milano in cui la piccola Vittoria Lucia Ferragni è ricoverata Fedez lancia l’allarme: “Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione a questo virus Rsv”, ovvero il virus respiratorio sinciziale.

La piccola Vittoria, sette mesi, figlia del rapper e della moglie Chiara Ferragni, è ricoverata da qualche giorno in ospedale.

Lucia, figlia di Fedez e Chiara Ferragni, ricoverata per Rsv

In un post sui social, Fedez ha lanciato l’allarme per sensibilizzare i genitori: “Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando, questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera”, ha scritto Fedez su Instagram ieri, 26 ottobre.

Ed oggi, 27 ottobre, il rapper milanese è tornato sulla salute della piccola Vittoria, spiegando che si sta riprendendo: “Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto. La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando”.

La malattia di Vittoria Lucia Ferragni

Lo stato di salute di Vittoria Lucia Ferragni si è aggravato la scorsa settimana e venerdì 22 ottobre i genitori hanno deciso di portarla in ospedale a causa della “febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione”, come aveva spiegato Chiara Ferragni su Instagram, aggiungendo che probabilmente la piccola era stata contagiata dal fratello maggiore Leone, che aveva contratto il virus all’asilo.

In un primo momento Vittoria era tornata a casa, ma nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lunedì Chiara Ferragni aveva aggiornato i follower sulle condizioni di salute della bimba: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”.

Che cos’è il Rsv, il virus respiratorio sinciziale, che ha colpito Vittoria Lucia Ferragni

Il virus respiratorio sinciziale è un virus respiratorio che può dare, se contratto nei primi mesi di vita del bambino, forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie. Negli adulti e nei bambini più grandi, invece, si risolve solitamente con sintomi lievi, come febbre, tosse o rinofaringite.