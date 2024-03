Chiede un passaggio all’amica e poi le spara con una pistola a piombini. E’ accaduto a Jesi (Ancona) dove un uomo di 54 anni, raccontano le cronache, è stato deferito dal commissariato di Polizia di Jesi all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate dai futili motivi e dall’uso di una pistola a piombini, porto di coltelli, percosse. L’uomo. è la prima ricostruzione, è rimasto a piedi per via della foratura di una gomma della propria bici e così ha chiesto un passaggio alla vittima per rientrare in casa. Impegnata in lavori urgenti, la donna ha suggerito al conoscente di incamminarsi a piedi perché qualche minuto dopo l’avrebbe raggiunto e fatto salire a bordo. Il 54enne ha iniziato a camminare ma quando è stato raggiunto in auto, forse indispettito dalla risposta precedente, ha sparato un colpo con una pistola a piombini e, entrato nell’abitacolo, ha esploso un altro colpo in direzione della donna, minacciandola. La vittima ha deciso comunque di accompagnarlo a casa ma poi ha avvertito la polizia. Quando gli agenti lo hanno trovato e lo hanno perquisito l’uomo aveva con sé la pistola, una scatola contenente centinaia di piombini, e tre coltelli con lame di 10, 12 e 18 centimetri.