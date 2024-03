“Ci ha violentate, anche i suoi amici”: due sorelle accusano il padre di violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti in una cittadina in provincia di Ancona tra il 2016 al 2019, quando le ragazze avevano 12 e 16 anni. La Procura ha chiesto per gli accusati, il papà e una coppia di amici dell’uomo, il rinvio a giudizio.

La vicenda è venuta a galla solo a fine 2021, quando una delle due figlie, quella 16enne, avrebbe trovato il coraggio di raccontare i presunti abusi al suo psicologo. Le violenze si sarebbero consumate quando i genitori delle due ragazze si stavano separando. Da parte loro, gli accusati respingono tutte le accuse.

Lo scorso 14 marzo si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice, dopo che la Procura ha chiesto per tutti e tre il rinvio a giudizio. Il giudice ha rinviato all’udienza del 16 luglio per ascoltare le difese e decidere se mandare o meno a processo i tre indagati. Intanto si sono costituite parte civile le due vittime e la madre, chiedendo un risarcimento danni che supera i 500mila euro.