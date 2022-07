Clementino, fermato a Ischia alla guida di un Ncc: multa e patente ritirata

Disavventura per il rapper Clementino sull’isola d’Ischia, dove martedì sera gli è stata ritirata la patente. L’artista napoletano si trova sull’isola ospite di una manifestazione cinematografica e l’altra sera, dopo essersi esibito in un noto locale del centro di Ischia, si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. Clementino ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l’infrazione gli agenti hanno proceduto a multarlo e al ritiro della patente. Il rapper è poi stato riaccompagnato in hotel da un taxi.

Clementino, patente ritirata a Ischia: guidava Ncc senza certificato

Per guidare questo tipo di automobile serve infatti un Certificato di Abilitazione Professionale (Cap) abbinato alla rispettiva patente. Ad esempio, per chi ha la patente di tipo B, serve un Cap di tipo B; chi ha una patente di tipo D, un Cap di tipo D e così via. Cap che viene conseguito con un apposito esame. E così per Clementino è scattato il ritiro della propria licenza di guida.

Il tour estivo di Clementino continua

Il rapper continuerà il tour dei prossimi giorni, il “Black Pulcinella Summer Tour”: prossime date previste: 16 e 17 luglio in Sicilia (Castel di Iudica e Messina), 21 luglio a Valmontone (Roma), quindi 26 luglio Jelsi (Campobasso), 27 luglio a Visciano (Napoli), poi Firmo (Cosenza) il 29 luglio, Delianuova (Reggio Calabria) il 30 luglio, Francoforte (Siracusa) il 7 agosto, Tolve (Potenza) il 17 agosto e Ascoli Satriano (Foggia) il 20 agosto.