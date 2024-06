Clochard legato, poi preso a bastonate e bottigliate da un branco di cinque giovani

Blitz dice

“Sono passati sedici mesi, a me sembrano diciassette anni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3, raccontando di “percepire” una “morbosità” attorno alla sua vita privata ed “è un’altra cosa che non aiuta”. “Chiunque ha bisogno di avere una sua dimensione privata, di normalità che a me viene completamente tolta […]