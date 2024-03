Colpito da una ruota mentre seguiva corsa di rally, spettatore morto dopo 10 giorni di coma

Blitz dice

Non si sa bene se lì, nelle aule del Parlamento o tra i banchi del Governo, a qualcuno interessi ma in Italia, racconta l’Istat, oltre 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta. E, secondo la Coldiretti, sono 3,1 milioni le persone costrette a chiedere aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri […]