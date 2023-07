Colpo di calore, morta una donna di 59 anni: in ospedale mancava il ghiaccio per la terapia

Morta a 59 anni per un colpo di calore. Il dramma si è consumato il 21 luglio a Lecce. La donna, di Carmiano, è svenuta davanti agli occhi del figlio 14enne. Quando i sanitari sono intervenuti, la mamma aveva un temperatura corporea di 42 gradi.

Colpo di calore, morta una donna di 59 anni

La donna è stata trasportata nel pomeriggio del 21 luglio all’ospedale Fazzi, dove il pronto soccorso era già intasato da persone colpite da malori per l’alta temperatura. I sanitari hanno provato ad abbassare la temperatura della 59enne, all’inizio bagnando il suo lenzuolo e posizionando tessuto bagnato sulla testa. Questo perché, come riporta Repubblica, in ospedale mancava il ghiaccio per la terapia del freddo. La situazione però si è aggravata nella notte. La donna è deceduta, neppure il paracetamolo in vena l’ha salvata.

