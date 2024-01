Compra un gratta e vinci con 5 euro, ne vince 2 milioni. Per il fortunato ci sono 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro. La città baciata dalla fortuna è Brescia, in Lombardia.

Si tratta del primo vitalizio dell’anno. Il premio massimo è pagabile anche in un’unica soluzione, come da regolamento di gioco, al netto della trattenuta del 20% (per la parte eccedente i 500 euro).

