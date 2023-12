Una coppia di anziani è stata investita la sera di ieri, venerdì 15 dicembre, a Roma in via di Tor Tre Teste, quartiere del quadrante est della Capitale. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Casilino.

Coppia di anziani investiti a Roma: muore 74enne

L’uomo, un pensionato 74enne, è morto. La moglie è stata portata in ospedale ma non è in gravi condizioni. Alla guida della Volkswagen Polo che ha investito la coppia un 48enne che è stato sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La moglie finisce in ospedale

La coppia stava attraversando la strada, quando sono stati investiti da un’automobile. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno solo potuto costatarne la morte. La moglie di 73 anni è finita in ospedale. Ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita.

Forse dovresti anche sapere che…