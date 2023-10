Coppia fa sesso sul parapetto di una finestra aperta: accade a Lecce in piazza Sant’Oronzo, in pieno centro storico (nonché punto della movida). Nella stessa piazza in cui c’è la colonna che ospita una statua del santo patrono della città salentina.

Coppia fa sesso alla finestra in pieno centro a Lecce

La scena, come accade sempre in questi casi, è stata ripresa da chi era in piazza. Il fatto è avvenuto la sera di mercoledì 4 ottobre. Il momento di intimità è divenuto pubblico e sta facendo il giro del web. E con ogni probabilità, i due avevano l’intenzione che lo diventasse.

La scena di sesso davanti alla colonna col santo patrono

Il tutto è avvenuto a due passi dalla colonna su cui viene poggiato il santo patrono durante i festeggiamenti. Non si sa nulla sulla coppia che ha commesso il fatto: turisti? Persone del posto? Secondo quanto scrivono i siti che riprendono la notizia dovrebbe trattarsi di un bed & breakfast.

