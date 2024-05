Coppia rapina banca a Napoli e fugge: arrestati poco dopo, erano in casa

Come la coppia di criminali più famosa della storia Bonnie e Clyde, due fidanzati, questa volta però a Napoli, hanno rapinato una banca per poi darsi alla fuga. Il tutto è accaduto ieri, venerdì 3 maggio, nella trafficata via Emilio Scaglione nel quartiere Chiaiano. La donna era rimasta fuori a far da palo, mentre il compagno, con pistola e coltello, ha costretto tutti presenti nella banca a rimanere immobili per oltre 40 minuti, il tempo necessario per sbloccare la cassaforte temporizzata dell’ATM. Poi, dopo aver svuotato il bancomat – poco più di 12mila euro – è cominciata la fuga. La chiamata al 112 arriva poco dopo. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati i due malviventi: un 38enne di Scampia, che già si trovava ai domiciliari e la sua compagna di 40 anni. La coppia è stata arrestata poco dopo. I due si trovavano in casa dove c’erano anche cappellini, passamontagna, la pistola e 1.520 euro. In meno di un’ora dalla rapina, entrambi sono finiti dietro le sbarre, in attesa di giudizio per concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.