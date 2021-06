Sono 2.079 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 88 i morti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute di giovedì 10 giugno.

Ieri i contati sono stati 2.199, i decessi 77. Con i numeri odierni sale ad almeno 4.239.868 il numero totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Italia (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia.

Il totale delle vittime da febbraio 2020 è di 126.855. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.943.704 e 7.616 quelle di oggi (ieri +8.912).

Gli attuali positivi risultano essere in tutto 169.309, pari a -5.626 rispetto a ieri (-6.791 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi effettuati, molecolari e antigenici, sono stati 205.335, cioè 13.403 in meno rispetto a ieri quando erano stati 218.738.

Il tasso di positività è pari a 1%: significa che su 100 tamponi, 1 è risultato positivo. Stesso dato di ieri.

Sempre in calo i ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -229 (ieri -303), per un totale di 4.153 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -35, portando il totale dei malati più gravi a 626, con 30 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +17).

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Lombardia 838.693: +352 casi (ieri +322)

Veneto 424.384: +88 casi (ieri +126)

Campania 422.006: +209 casi (ieri +257)

Emilia-Romagna 385.321: +145 casi (ieri +107)

Piemonte 361.871: +137 casi (ieri +137)

Lazio 343.947: +194 casi (ieri +179)

Puglia 251.880: +123 casi (ieri +185)

Toscana 242.960: +174 casi (ieri +127)

Sicilia 228.621: +284 casi (ieri +320)

Friuli-Venezia Giulia 107.299: +42 casi (ieri +25)

Marche 103.301: +46 casi (ieri +82)

Liguria 103.010: +28 casi (ieri +20)

Abruzzo 74.399: +38 casi (ieri +48)

P. A. Bolzano 73.141: +28 casi (ieri +21)

Calabria 67.950: +78 casi (ieri +114)

Sardegna 56.956: +19 casi (ieri +37)

Umbria 56.619: +30 casi (ieri +21)

P. A. Trento 45.640: +14 casi (ieri +33)

Basilicata 26.596: +36 casi (ieri +31)

Molise 13.625: +6 casi (ieri +3)

Valle d’Aosta 11.649: + 8casi (ieri +4)