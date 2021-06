Sono 1.255 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di martedì 15 giugno del ministero della Salute. Un ritorno sopra quota mille, dopo che ieri erano stati 907 i nuovi contagi.

Sono invece 63 i morti in un giorno, mentre ieri erano stati 36. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sempre in 24 ore 212.112. Ieri erano stati 79.524. Il tasso di positività è dello 0,6%%, in netto calo rispetto all’1,1% di ieri.

Le persone guarite o dimesse sono ad oggi 4.014.025 e 53.074 quelle odierne: un record di negativizzati in 24 ore che supera il picco di 39.266 guariti giornalieri del 9 dicembre 2020.

Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 32 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 26 (ieri erano stati 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.333, in calo di 132 unità rispetto a ieri.

Aggiornamento ore 18.15

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 839.759: +182 casi (ieri +102), morti +8

Veneto 424.708: +74 casi (ieri +19), morti 0 da 3 giorni

Campania 422.755: +136 casi (ieri +80), morti +15

Emilia-Romagna 385.868: +48 casi (ieri +137), morti +2

Piemonte 362.308: +75 casi (ieri +87), morti +3

Lazio 344.636: +118 casi (ieri +111), morti +13

Puglia 252.449: +169 casi (ieri +47), morti +2

Toscana 243.514: +57 casi (ieri +82), morti +7

Sicilia 229.703: +200 casi (ieri +163), morti +8

Friuli-Venezia Giulia 107.385: +12 casi (ieri +4), morti +1

Marche 103.430: +16 casi (ieri +3), morti +1

Liguria 103.064: +8 casi (ieri +5), morti 0

Abruzzo 74.496: +28 casi (ieri +5), morti +1

P. A. Bolzano 73.202: +9 casi (ieri 0), morti 0 da 5 giorni

Calabria 68.282: +32 casi (ieri +18), morti +1

Sardegna 57.061: +22 casi (ieri +31), morti 0 da 2 giorni

Umbria 56.692: +21 casi (ieri +4), morti 0 da 3 giorni

P. A. Trento 45.696: +7 casi (ieri +2), morti 0 da 2 giorni

Basilicata 26.717: +28 casi (ieri +1), morti +1

Molise 13.646: +10 casi (ieri +4), morti 0 dal 31 maggio

Valle d’Aosta 11.661: +3 casi (ieri +2), morti 0 dal 26 maggio.