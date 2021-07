Coronavirus, bollettino 15 luglio: 2.455 nuovi casi, 9 morti, tasso di positività in aumento all’1,3% (foto ANSA)

Sono 2.455 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo quanto riporta il bollettino del 15 luglio del Ministero della Salute. Ieri erano 2.153. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 9, ieri erano 23. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 190.922. Il tasso di positività è dell’1,3%, in aumento rispetto all’1,02% di ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.278.319, i morti 127.840.

Stabili le terapie intensive, triplicano i guariti in 24 ore

I pazienti in terapia intensiva sono 153, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.

I dimessi ed i guariti sono invece 4.109.579, con un incremento di 3.264 (ieri erano poco più di mille). Gli attualmente positivi sono 40.900, in calo di 800 unità nelle ultime 24 ore (tornano a scendere dopo due giorni di incremento). Le persone in isolamento domiciliare sono 39.658 (-783, anch’esse di nuovo in calo dopo due giorni di aumento).