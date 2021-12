Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 dicembre. Sfiorati i 100mila positivi. Sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono 136. Ieri erano state 202.

Sono 1.029.429 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.034.677.

Tasso positività al 9,5%

Il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,57% di ieri. Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più.

Lombardia: 33696 nuovi positivi, quasi 4mila in più di ieri

E’ schizzato al 15,5% il tasso di positività in Lombardia. Ieri era al 12,8%, il giorno prima all’11,4%. A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi positivi al Coronavirus, quasi 4000 in più di ieri, quando erano 28.795.

Sono 191 i ricoverati nelle terapie intensive (-2 su ieri), 1.831 negli altri reparti, in crescita di 133. E sono 28 i decessi per un totale di 35.008 da inizio pandemia. La direzione generale Welfare intanto ha comunicato che Regione Lombardia attiva 78 nuovi posti letto nelle terapie intensive che, aggiungendosi ai 185 attuali, portano a una disponibilità totale di 263 postazioni.

La Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare ulteriori 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City.