Sono 37.809 i nuovi casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino di oggi in Italia (ieri erano stati 34.505). Le vittime sono 446 (ieri 445).

Coronavirus, il bollettino di oggi 6 novembre. Si registrano 37.809 casi, nuovo record di sempre, contro i 34.405 di ieri. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 862.681.

Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa.

Ancora alti i decessi, 446 (ieri 445): il totale delle vittime sale a 40.638.

Impennata dei guariti, 10.586 in 24 ore (ieri erano 4-961), per un totale di 322.925.

Gli attualmente positivi sfiorano ormai il mezzo milione (sono 499.118, 26.770 più di ieri).

Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598.

Sono questi i dati forniti nell’ultimo bollettino del ministero della Salute.

I dati Regione per Regione

La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), seguita da Piemonte (+4.878), Campania (+4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592).

In Lombardia oggi, oltre il nuovo record di positivi registrati in un giorno, ci sono stati 9.934 casi di coronavirus e 131 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 18.118.

L’altra Regione con più casi è il Piemonte. Sono 4.878, di cui 2.022 asintomatici, i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi odierni sono 29. (fonte AGI)