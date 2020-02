ROMA – In Italia sono 283 le persone contagiate dal coronavirus in 20 provincie. Solo in Lombardia, i casi sono 212. Questi i numeri del bollettino rilasciato da Angelo Borrelli, il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria.

Al momento per le autorità restano due i focolai accertati in Italia: uno in Lombardia, dove c’è il maggior numero di contagi, e l’altro in Veneto, dove il governatore Luca Zaia ha confermato il 25 febbraio 42 casi accertati.

Coronavirus, bollettino contagi: 283 in 20 province

Nei 283 contagiati sono comprese anche le sette vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. 212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.

Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile. In dettaglio, in Lombardia, Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte, Torino (3); in Toscana, Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige, Bolzano (1); in Sicilia, Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

Coronavirus, positivi due medici specializzandi a Milano

Sono risultati positivi al coronavirus due dei quattro specializzandi del dermatologo che lavora al Policlinico di Milano, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Dei quattro, solo uno – che però è risultato negativo – avrebbe effettuato visite nei 10 giorni scorsi. I due medici risultati negativi sono liberi, mentre gli altri due positivi sono in isolamento volontario: presentano sintomi lievi, già in via di risoluzione. E’ quanto si apprende da fonti qualificate.

Coronavirus, nuovo caso a Rimini: era tornato dall’estero

Alcuni nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano a quota 23 il numero dei contagiati sul territorio regionale. Tra questi c’è una persona di Rimini, ricoverata in ospedale, di ritorno da un viaggio all’estero. “Su quest’ultimo caso sono in corso approfondimenti sul piano epidemiologico”, spiega la Regione. Altri due nuovi casi, entrambi riconducibili al focolaio lombardo, riguardano cittadini di Parma. Un terzo, un’operatrice sanitaria dell’ospedale di Piacenza.

Coronavirus, secondo caso sospetto in Toscana

E’ un imprenditore fiorentino di 63 anni l’uomo ricoverato attualmente all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze e che è uno dei due casi sospetti positivi di Coranavirus in Toscana che devono essere validati dall’Istituto superiore di sanità. L’uomo, da quanto appreso, è stato a Singapore ma si fa presente che è rientrato il 6 gennaio scorso, quindi il suo viaggio in Oriente non risulterebbe aver influenza ai fini degli accertamenti su come possa aver eventualmente contratto il virus se dove essere validata la sua positività al Covi-19.

L’uomo, spiega la Regione, “ieri mattina alle 7.30, è giunto in ambulanza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova con sintomi influenzali e difficoltà respiratorie ed è stato poi trasferito al Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri in isolamento, nel reparto di malattie infettive. E’ stabile e non intubato”.

Coronavirus Codogno,6 compagni squadra ‘paziente 1’ positivi a test

“Attualmente i ragazzi del Picchio Calcio sono stati sottoposti chi in ospedale chi direttamente a casa a tampone. Ad ora risultano 6 persone contagiate dal Virus”. Lo comunica il Picchio Calcio, la squadra dilettanti dove gioca il paziente 1, il 38enne che si era recato al pronto soccorso di Codogno e poi risultato positivo al Coronavirus.

Le persone che sono state a contatto con il paziente 1, che sabato 15 febbraio era sceso in campo con la sua squadra, e che hanno contratto il virus “non hanno sintomi e – rende noto la società – verranno curate da casa”.

Veneto, Zaia conferma 42 casi di Coronavirus

Sono 42 i pazienti affetti da Coronavirus accertati in Veneto. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia, nella sede della protezione civile a Marghera. “Ventotto – ha aggiunto Zaia – sono nel cluster di Vo’, sei sono a Venezia, uno a Mira; per altri due accertati è ancora da decidere la località a cui indirizzarli. La situazione è sotto controllo – ha concluso – ora partiremo anche con una serie di spot di sensibilizzazione sulle norme per difendersi da eventuali contagi”.

(Fonte ANSA)