Coronavirus, si aggravano le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma

ROMA – Si aggravano le condizioni cliniche della coppia di cinesi, marito e moglie, ricoverati all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e risultati positivi al test del nuovo coronavirus.

I coniugi, riferisce il bollettino medico, “nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria”. Questo tipo di decorso “è segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura”. Pertanto, spiegano i medici, è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. “I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi”.

In tutto all’ospedale Spallanzani “sono ricoverati in questo momento undici pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia. Tutti sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt’ora in corso”, riferisce il bollettino medico di oggi.

A tutte i pazienti di nazionalità cinese attualmente ospitati presso l’Istituto “sono prestate le massime attenzioni da parte della comunità dello Spallanzani”, precisa la Direzione Sanitaria sottolineando che “a tutti vengono serviti pasti tipici della cultura cinese e sono assistiti da mediatori volontari che si occupano di agevolare le comunicazioni. La loro permanenza nella struttura sanitaria segue gli accorgimenti che l’ospedale è uso assicurare a tutti i pazienti”.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato oggi che l’epidemia di polmonite virale da coronavirus “non costituisce ancora una pandemia”. “Attualmente, non siamo ancora in una situazione di pandemia”, termine che si riferisce ad una situazione di propagazione mondiale di una malattia, ha dichiarato alla stampa Sylvie Briand, direttrice del dipartimento Preparazione mondiale ai rischi infettivi dell’Oms.

Intanto all’aeroporto di Fiumicino, che farà da apripista in Italia, saranno attivi da oggi corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi, sia i voli internazionali che quelli nazionali. Sono stati collocati 11 termoscanner nei tre terminal dell’aeroporto. In caso di sintomi sospetti saranno attivate le procedure del caso, tramite corridoio sanitario. (Fonti: Ansa, Agi)