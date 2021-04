Sono 13.446 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne contavano 14.320. Il bollettino del 30 aprile 2021, diffuso dal ministero della Salute, segna altri 263 morti in un giorno (meno dei 288 di ieri) che portano il totale a 120.807 decessi dall’inizio della pandemia.

Sale così ad almeno 4.022.653 il numero complessivo di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, compresi guariti e morti.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.465.576 e 15.621 quelle di oggi (ieri +18.088). Gli attualmente positivi risultano essere in tutto 436.270, pari a -2.439 rispetto a ieri (-4.062), ormai in calo dal 6 aprile.

Sono 338.771 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore: ieri i test erano stati 330.075. Il tasso di positività è del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% del giorno precedente.

Secondo i dati del ministero ci sono 2.583 pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 57 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 137 (ieri 129). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.940 persone, in calo di 411 rispetto a ieri.

Covid, i dati Regione per Regione

Lombardia 804.620: +2.214 casi (ieri +2.306)

Veneto 411.899: +788 casi (ieri +935)

Campania 391.792: +1.898 casi (ieri +1.986)

Emilia-Romagna 369.250: +1.206 casi (ieri +979)

Piemonte 345.393: +1.036 casi (ieri +1.084)

Lazio 323.754: +1.151 casi (ieri +1.124)

Puglia 234.841: +1.344 casi (ieri +1.501)

Toscana 226.842: +870 casi (ieri +1.052)

Sicilia 208.487: +861 casi (ieri +1.061)

Friuli-Venezia Giulia 105.156: +108 casi (ieri +213)

Liguria 99.416: +276 casi (ieri +301)

Marche 97.705: +330 casi (ieri +308)

Abruzzo 71.218: +151 casi (ieri +195)

P. A. Bolzano 71.142: +86 casi (ieri +70)

Calabria 60.074: +404 casi (ieri +473)

Sardegna 54.507: +247 casi (ieri +207)

Umbria 54.442: +120 casi (ieri +188)

P. A. Trento 43.999: +97 casi (ieri +70)

Basilicata 23.956: +172 casi (ieri +169)

Molise 13.228: +39 casi (ieri +37)

Valle d’Aosta 10.932: +48 casi (ieri +61)