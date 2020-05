MILANO – Con i 68 decessi registrati oggi, 11 maggio, la Lombardia supera la soglia dei 15.000 morti dall’inizio dell’epidemia di coronavirus arrivando a 15.054.

In lieve aumento i nuovi positivi con +364 (ieri 282) per un totale di 81.871.

I ricoverati in terapie intensive sono 341, 7 in meno di ieri quando invece erano aumentati di 18 pazienti mentre i ricoverati in reparto sono 5.397, -31. Ieri erano 107 in meno.

I tamponi eseguiti sono stati 7.508, ieri 7.369.

Stabili nuovi contagi a Milano, zero a Mantova

Sono stabili i dati sui nuovi contagi a Milano che in provincia fa registrare +114 (ieri +104) e in città +52 (ieri +54) su un numero di tamponi all’incirca uguale a quello del giorno precedente: 7.508 rispetto a 7.369 per un totale di 492.642.

Restano su dati modesti anche se un po’ in rialzo, i nuovi casi a Bergamo (+50) e a Brescia (+70).

Tra le altre province alcuni dati molto buoni: due casi a Cremona, una delle città epicentro dell’epidemia, un solo caso a Sondrio e addirittura 0 a Mantova che ieri aveva ne aveva solo uno. (fonte ANSA)