Costringe la fidanzata di 16 anni a prostituirsi e pubblica le foto online: 26enne in manette

Costringe la sua fidanzata di 16 anni a prostituirsi con almeno 40/50 uomini in circa tre mesi in quanto avrebbe avuto bisogno di soldi per saldare i debiti con un “fornitore” di droga. E poi avrebbe minacciato di diffondere le sue foto qualora non avesse continuato a prostituirsi. Immagini che, invece, ha postato sui social aumentando lo stato di “prostrazione” della ragazzina anche picchiata e insultata. Per questo un giovane di 26 anni è finito in carcere in seguito a una indagine lampo della Procura di Milano. L’ordinanza è firmata dal gip Alberto Carboni.

La vicenda

Il ragazzo, di origini italo-marocchine, avrebbe ricattato la fidanzata minacciando di diffondere foto intime qualora non avesse continuato a prostituirsi. Immagini che poi ha comunque postato sui social quando la “relazione” con la vittima è finita. La ragazza sarebbe stata anche picchiata e insultata.

Le indagini

Le indagini sono scattate lo scorso 16 gennaio quando i genitori della ragazza hanno allertato i carabinieri per le minacce che la figlia aveva subito dall’ex fidanzato. Durante i successivi accertamenti è emerso anche come la vittima durante la relazione sia stata picchiata più volte. Un quadro confermato anche dall’audizione dei familiari e degli amici della giovane.

