Covid in Lombardia, zero morti in un giorno: non accadeva dallo scorso 6 ottobre FOTO ARCHIVIO ANSA

In Lombardina nelle ultime 24 ore si contano zero decessi per Covid: un dato decisamente incoraggiante visto che non succedeva dal 6 ottobre dell’anno scorso. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti sul suo profilo Twitter.

“Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo – si legge nel Tweet -. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”.

Covid in Lombardia, i dati di ieri giovedì 1 luglio

Continuano anche a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive lombarde (-2, il totale scende a 49 come preannunciato dal presidente Fontana) e nei reparti (-17, per un totale di 201). A fronte di 35.845 tamponi effettuati, sono 136 i nuovi positivi (0,3%).

I nuovi casi per provincia: Milano: 42 di cui 25 a Milano città. Bergamo: 11. Brescia: 10. Como: 1. Cremona: 10. Lecco: 2. Lodi: 6. Mantova: 5. Monza e Brianza: 14. Pavia: 7. Sondrio: 5. Varese: 10.

Ma ora preoccupa anche la variante Epsilon

La variante Epsilon è infatti il nuovo nemico dopo la variante Delta. Segni particolari: resiste meglio agli anticorpi. E questa non è una buona notizia. Infatti parliamo sia degli anticorpi sviluppati da chi ha contratto il Coronavirus sia di quelli sviluppati dal vaccino. Notizia buona: in Europa è poco diffusa (finora).

Identificata per la prima volta in California, la variante Epsilon è ancora poco diffusa in Europa. Sono solo due i casi rilevati in Italia secondo la banca internazionale Gisaid, che raccoglie le sequenze genetiche dei virus. Lo studio pubblicato su Science vuole sottolineare l’importanza del sequenziamento come una delle armi più importanti per contrastare la circolazione del virus.