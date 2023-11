Covid, tornano salire i casi (+26%) nell’ultima settimana

Tornano a salite i nuovi casi di Covid, in crescita in Italia (+26%) per un totale di 34.314 nuove infezioni. Sale lievemente l’occupazione dei posti letto negli ospedali, così come l’indice Rt che raggiunge lo 0,93 a 0,89, restando ancora sotto la soglia epidemica di 1. L’incidenza sale poi a 58 casi per 100 mila abitanti dai 46 della scorsa settimana. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale del Covid in Italia.

Covid, l’occupazione dei posti letto

L’occupazione dei posti letto in area medica resta limitata ma in aumento, pari al 6,7% (4.167 ricoverati) in crescita rispetto alla settimana precedente (5,9%). L’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4% (122 ricoverati) vede un lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando era 1,2%.

