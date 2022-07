Daouda Diane, l’ivoriano 36enne scomparso ad Acate. Non si hanno sue notizie dal 2 luglio

Dal 2 luglio non si hanno più notizie di Daouda Diane, un ivoriano di 36 anni che lavorava in un centro di accoglienza ad Acate, Ragusa.

Il biglietto

Il 22 luglio scorso, l’ivoriano di 36 anni sparito da Acate venti giorni pima, sarebbe dovuto salire sull’aereo che, dopo uno scalo tecnico, gli avrebbe permesso di raggiungere il suo paese e di riabbracciare la moglie e il figlio di 8 anni. I controlli tecnici dei carabinieri, che conducono le indagini sulla sparizione dell’uomo, hanno però permesso di accertare che nessuno è partito, tre giorni fa, con quel biglietto a nome di Daouda.

La scomparsa

La sparizione dell’uomo è stata denunciata il 4 luglio dai responsabili del centro di accoglienza dove lavorava, allarmati perché non si era presentato al lavoro e non aveva risposto al cellulare, che risultava staccato. Le ultime notizie di Daouda risalgono alle prime ore del pomeriggio del 2 luglio.

Intanto, il sindacato Usb, che ha organizzato la manifestazione di venerdì scorso a Ragusa, ha chiesto alla prefettura un permesso speciale per permettere l’ingresso in Italia della moglie di Daouda, preoccupata per le sorti del marito, che vorrebbe venire in Italia per cercarlo. Alla manifestazione ha partecipato anche la parlamentare catanese Simona Suriano (ex 5 Stelle, ora del gruppo ManifestA). La Suriano ha preannunciato un’interrogazione parlamentare sulla vicenda dell’ivoriano scomparso da Acate 23 giorni fa senza lasciare tracce.