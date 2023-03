La Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri, una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della dicitura ‘Spesso buono oltre‘ oltre a ‘da consumarsi preferibilmente entro’. La modifica è contenuta nella bozza dell’atto delegato su cui Bruxelles è al lavoro, di cui l’ANSA ha preso visione.

Ue verso il cambio sulla data di scadenza degli alimenti

Secondo l’Esecutivo Ue l’aggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consente “una migliore comprensione della data di scadenza”, influenzando “il processo decisionale dei consumatori in merito all’opportunità di consumare o eliminare un alimento”. Secondo la bozza del provvedimento, “la maggior parte dei consumatori non comprende appieno la distinzione tra le etichette ‘da consumare entro’ – come indicatore di sicurezza – e ‘da consumarsi preferibilmente entro’ – come indicatore di qualità”.

La Commissione europea propone un’etichetta che presenti la dicitura ‘Da consumarsi preferibilmente entro il’, la data e ‘Spesso buono oltre’. L’intervento sulla data di scadenza era stato annunciato da Bruxelles nel 2020, nell’ambito della strategia Farm to Fork.

Consorzio mozzarella bufala Dop: “Freschezza è punto di forza”

“La proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza non avrà impatto sulla mozzarella di bufala campana Dop, che fa al contrario della freschezza il suo punto di forza. La direzione in cui intenderebbe andare la Commissione è opposta a quello su cui lavoriamo come Consorzio, che punta invece a incentivare il consumo della Bufala Dop subito dopo l’acquisto, per non perdere non solo il gusto di un’eccellenza, ma anche le sue proprietà nutrizionali. La shelf life del nostro prodotto è abbastanza breve e non potrà essere diversamente”. Così il direttore del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Pier Maria Saccani, commenta l’iniziativa legislativa della Commissione Ue che propone una revizione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti.

