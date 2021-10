Denise Pipitone come potrebbe essere oggi: la foto ricostruzione Age Progression diffusa dalla madre Piera Maggio (Foto Facebook)

Ecco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a quasi quattro anni.

La madre, Piera Maggio, ha diffuso sulla propria pagina Facebook una immagine Age Progression, che mostra Denise come potrebbe essere adesso, a 21 anni.

La foto ricostruzione di Denise Pipitone diffusa dalla madre, Piera Maggio

“Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione”, scrive Piera Maggio ad accompagnamento dell’immagine. “Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello”, è scritto sulla pagina Facebook.

La nuova indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone

Proprio nei giorni scorsi, il 13 ottobre, i legali di parte civile, Giacomo Frazzitta per Piera Maggio e Piero Marino per Piero Pulizzi, hanno depositato richiesta opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Marsala al Gip per la nuova indagine avviata alcuni mesi fa sul sequestro di Denise Pipitone.

La nuova indagine ha visto coinvolti Anna Corona (madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata e assolta in tutti i gradi di giudizio dall’accusa di concorso in sequestro di minore), nonché Giuseppe Della Chiave e due coniugi romani accusati di false dichiarazioni al pm.

La testimonianza sul caso Denise

Il nome di Giuseppe Della Chiave si legava, invece, alla testimonianza dello zio Battista Della Chiave, il sordomuto che avrebbe detto di aver visto suo nipote su uno scooter con la piccola Denise in braccio.

A seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura, adesso il Gip di Marsala dovrà fissare un’udienza per decidere sulle richieste delle due parti.