Detenuti con il… reddito di cittadinanza. Sequestrati 207mila euro

Detenuti con il… reddito di cittadinanza. Dopo quelli che andavano in giro con le Ferrari o con comunque delle macchine sportive, dopo quelli con ville di lusso ecco l’ultima categoria: i detenuti con il reddito di cittadinanza. In Italia non potevano mancare anche loro.

Detenuti con il… reddito di cittadinanza

Intascavano il reddito di cittadinanza illecitamente, scrivono le agenzie, perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere. Tutto vero.

Questo è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato oltre 207mila euro a 23 indagati – tra detenuti e loro familiari – grazie ai controlli incrociati eseguiti dai finanzieri di Casalnuovo di Napoli che hanno preso in esame le informazioni acquisite dalla casa circondariale napoletana di Secondigliano e quelle presenti nelle banche dati dell’Inps. I militari hanno notificato agli indagati un decreto di sequestro emesso dal gip al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola.

Qualche domanda sparsa: quale sarà la prossima categoria? La creatività, a noi italiani, di certo non manca. Ma soprattutto: com’è possibile che un detenuto, anche solo per un mese, anche solo per una settimana, anche solo per un giorno, anche solo per un’ora, abbia avuto diritto al reddito di cittadinanza?