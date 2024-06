Blitz dice

Il Governo ha approvato in via definitiva l’autonomia differenziata che è diventata legge. Con l’approvazione di questa riforma tanto voluta dalla Lega e, a quanto pare, barattata dalla Meloni in cambio del premierato, ci sono vari aspetti che non convincono. Si rischia innanzitutto di allargare piuttosto che restringere le diseguaglianze tra nord e sud. L’allarme […]