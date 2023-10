Disabile multata pesantemente a Jesolo, provincia di Venezia. La donna parcheggia regolarmente la sua auto nello spazio riservato. Torna e trova una contravvenzione da 183,35 euro e la decurtazione di quattro punti della patente. La donna era in possesso del pass rilasciato dal Comune di Treviso e valido in tutto il territorio europeo.

Disabile multata pesantemente a Jesolo

La multa le è stata comminata per via del fatto che il tagliando era accidentalmente e parzialmente scivolato nella fessura tra il vetro ed il cruscotto risultando quindi coperto.

Il tagliando era scivolato tra il vetro e il cruscotto

La signora è stata sanzionata allo stesso modo in cui viene sanzionato chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili senza avere il pass. Il fatto è accaduto lunedì 25 settembre a Jesolo: “Non solo i Vigili hanno elevato la contravvenzione, ma hanno precisato di non aver rimosso l’auto solo perché non disponevano dei mezzi. Altrimenti, non avrebbero esitato a lasciare un disabile senza l’auto, a chilometri da casa” spiega Marina.

Il Comune non ha annullato la multa

La donna ha chiesto senza successo l’autoannullamento della multa. Come spiega la signora che dopo mille tentativi è riuscita a parlare con il Comune di Jesolo: “Ho trovato un muro. Mi è stato freddamente risposto, quasi irridendomi, di fare pure ricorso, e che il Comune di Jesolo ritiene corretto che il disabile il cui tagliando non sia perfettamente visibile, anche per caso fortuito, venga punito con la stessa sanzione che viene comminata a chi – perfettamente sano – parcheggia negli spazi riservati ai disabili”.

