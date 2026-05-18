Dopo i dossier sugli Ufo diffusi nei giorni scorsi dal Pentagono, Donald Trump torna a cavalcare l’immaginario alieno anche sui social. Sul suo profilo Truth il presidente americano ha pubblicato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale: nello scatto Trump cammina accanto a una creatura grigia dall’aspetto umanoide, molto simile agli extraterrestri della fantascienza, con braccia e gambe incatenate e circondata da agenti speciali e militari statunitensi. Sullo sfondo compaiono montagne e strutture che ricordano l’Area 51, la celebre base del Nevada al centro da decenni di teorie del complotto sugli alieni.